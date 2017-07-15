Россиянки уступили в полуфинале Евробаскета-2017 U-20

В эти дни в Португалии проходит чемпионат Европы по баскетболу среди девушек U-20. Сегодня российская сборная проводила полуфинальный поединок чемпионата Европы по баскетболу. Противостояла ей команда Испании.

Невзирая на победу в первой четверти, уже во второй россиянки не только упустили лидерство, но и отпустили соперниц более чем на 10 очков. В дальнейшем пиренейская команда уверенно вела матч, доведя его до победы — 67:55. Таким образом, сборная России прекратила борьбу за золотые медали континентального первенства.

Завтра россиянкам предстоит матч за третье место, начало встречи в 19.30. по московскому времени.

Испания — Россия 67:55 (12:14, 26:13, 14:10, 15:18).