Ведищев: обновление формата влечёт риски для команд «большой четвёрки»

Андрей Ведищев, президент «Локомотива-Кубань», прокомментировал нововведения, принятые сегодня руководством Единой лиги ВТБ, отметив, что новый формат турнира придаст элемент неожиданности.

«Мы проголосовали за обновление формата и введение «Финала четырёх». Это влечёт определенные риски для команд «большой четвёрки», так как увеличивает элемент неожиданности при определении финалистов и победителя турнира, но это притягивает внимание со стороны болельщиков, средств массовой информации, спонсоров.

Формат «Финала четырёх» стал ещё более статусный, так как, по предложению почётного президента Лиги ВТБ Сергея Борисовича Иванова, клубы проголосовали за то, чтобы чемпион России также определялся в финальном матче", — приводит слова Ведищева официальный сайт краснодарского клуба.