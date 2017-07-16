Баркли: буду потрясён, если «Филадельфия» не выйдет в плей-офф

Бывший игрок «Филадельфии» Чарльз Баркли поделился ожиданиями от выступления «Сиксерс» в грядущем сезоне, отметив, что ждёт от команды выхода в плей-офф. Его слова приводит CSN Philly.



«Если будут здоровы Эмбиид и Симмонс, они абсолютно точно выйдут в плей-офф. Безусловно, травмы очень мешали им последние пару сезонов. Теперь у них есть Фульц, есть Джей Джей Редик. Они хорошо поработали со скамейкой запасных. Шарич провёл фантастический прошлый сезон. Если они не выйдут в плей-офф, я буду однозначно потрясён», – сказа Баркли.

В минувшем сезоне «Филадельфия» финишировала на 14-м месте в таблице Восточной конференции. «Сиксерс» не выходили в плей-офф с 2012 года.