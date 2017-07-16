Лавар Болл: Лонзо может играть в кроссовках любого производителя

Лавар Болл, отец новичка «Лейкерс» Лонзо Болла, заявил, что его сын может играть в кроссовках любого производителя. Его слова приводит ESPN.



«Он может играть в любых кроссовках, в которых захочет. В этом особенность Big Baller Brand. Мы независимы в этом смысле. Знаете, сколько игроков мечтают об этом? Хотят попробовать другие кроссовки, но не могут. Носят только те, которые им скажут носить — и на площадке, и за её пределами. Я не могу указывать своему мальчику. Он носит то, что захочет», – сказал Болл-старший.

Лонзо Болл принял участие в пяти матчах Летней лиги НБА. В первых двух он появился на паркете в кроссовках собственного бренда – в обуви Nike, Adidas и Under Armour.

Ранее сообщалось, что в продажу поступят именные кроссовки Лонзо Болла от Big Baller Brand. Розничная стоимость одной пары – $ 495.