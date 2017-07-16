Ведищев: Краснодар готов принять «Финал четырёх» Единой лиги ВТБ

Президент краснодарского «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ринатом Салахетдиновым заявил, что город готов принять матчи «Финала четырёх» Единой лиги ВТБ уже в следующем сезоне.

«Мы проголосовали за „Финал четырёх“. Этот формат вдохнёт в Лигу новую жизнь и привлечёт в решающим матчам повышенное внимание. Для больших команд, в том числе „Локо“, это большой риск. С другой сторон, это интрига. Если руководство Лиги доверит нам это право, Краснодар с удовольствием примет „Финал четырёх“ следующим летом», – сказал Ведищев.

15 июля совет Единой лиги ВТБ проголосовал за введение формата «Финала четырёх» для определения чемпиона турнира. Победители четвертьфиналов будут попадать в «Финал четырёх», где исход каждого противостояния будет решаться в одном матче.