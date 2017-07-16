Кроуфорд: на данном этапе карьеры я легко мог бы выбрать погоню за титулом

Защитник «Миннесоты» Джамал Кроуфорд рассказал, почему выбрал «Тимбервулвз» и поделился ожиданиями от грядущего сезона. Его слова приводит The Score.

Они доказали серьёзность своих намерений, пытались сделать всё как нужно. Я почувствовал, что сейчас подходящее время для изменений. Понял, что смогу вписаться в команду. На данном этапе карьеры я легко мог согласиться на предложение команды, борющейся за чемпионство. Не хочу сказать, что «Миннесота» не будет претендовать на титул, но дело не в этом. Я хочу принять вызов и сражаться на паркете бок о бок с этими парнями", – сказал Кроуфорд.

Минувший сезон 37-летний защитник провёл в составе «Лос-Анджелес Клипперс», а летом вышел на рынок свободных агентов. Он отказал «Кливленду» и предпочёл продолжить карьеру в «Миннесоте».