«Милан» подписал контракт с Кори Джефферсоном

Итальянский клуб «Милан» подписал контракт с тяжёлым форвардом Кори Джефферсоном. О заключении соглашения с американским баскетболистом сообщается на официальном сайте «Милана».



Джефферсон был выбран на драфте НБА 2014 года клубом «Сан-Антонио Спёрс» под общим 60-м номером, однако практически сразу был обменян в «Бруклин Нетс». В сентябре 2015 года он оказался в «Финикс Санз», в составе которого провёл восемь матчей в НБА, проведя большую часть сезона в «Бейкерсфилд Джемс» D-лиги. В июле 2016 года Джефферсон присоединился к «Кливленд Кавальерс», но после выступлений в летней лиге был отчислен из клуба. Сезон-23016/17 он провёл в «Остин Спёрс» в лиге развития.