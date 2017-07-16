Астахов: уверен, что Швед останется в «Химках» на сезон-2017/18

Генеральный директор «Химок» Павел Астахов выразил уверенность в том, что Алексей Швед останется в клубе на сезон-2017/18.

«Самым важным для нас было сохранить костяк российских игроков, что нам и удалось сделать. Включая Шведа. У Алексея есть, конечно, опция, по которой он может до 25 июля перейти в клуб НБА. Но мы уверены, что он останется и в предстоящем сезоне будет блистать в Евролиге.

Мы сделали несколько точечных приобретений, плюс будут ещё усиления. Процентов на 75 мы состав уже укомплектовали. Надеюсь, мы не будем в Евролиге мальчиками для битья. Для этого у нас будет по два игрока на позицию", — приводит слова Астахова ТАСС.