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«Химки» подписали контракт с Джеймсом Андерсоном

16 июля 2017, воскресенье. 19:02. Баскетбол

Подмосковные «Химки» заключили контракт с атакующим защитником Джеймсом Андерсоном. Соглашение 28-летнего баскетболиста с клубом рассчитано на два года, сообщает официальный сайт клуба.

Минувший сезон Андерсон провёл в составе турецкой «Дарушшафаки». В матчах Евролиги он набирал в среднем по 9,5 очка и 2,2 передачи за игру. До «Дарушшафаки» Андерсон играл за литовский «Жальгирис», а также провёл пять лет в НБА, выступая за «Сан-Антонио Спёрс», «Хьюстон Рокетс», «Филадельфию Сиксерс» и «Сакраменто Кингз».

Источник: Официальный сайт БК "Химки" Сообщить об ошибке
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