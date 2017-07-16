«Химки» подписали контракт с Джеймсом Андерсоном

Подмосковные «Химки» заключили контракт с атакующим защитником Джеймсом Андерсоном. Соглашение 28-летнего баскетболиста с клубом рассчитано на два года, сообщает официальный сайт клуба.

Минувший сезон Андерсон провёл в составе турецкой «Дарушшафаки». В матчах Евролиги он набирал в среднем по 9,5 очка и 2,2 передачи за игру. До «Дарушшафаки» Андерсон играл за литовский «Жальгирис», а также провёл пять лет в НБА, выступая за «Сан-Антонио Спёрс», «Хьюстон Рокетс», «Филадельфию Сиксерс» и «Сакраменто Кингз».