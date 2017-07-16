«Милуоки» и «Лейкерс» интересуются Кларком

«Милуоки Бакс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» заинтересованы в услугах атакующего защитника Иэна Кларка, сообщает The Tennessean. Кларк находится в статусе свободного агента.

Два последних сезона 26-летний Кларк провёл в составе «Голден Стэйт Уорриорз». В прошедшем чемпионате он набирал в среднем 6,8 очка, 1,6 подбора и 1,2 передачи за игру и завоевал вместе с клубом чемпионский перстень. На его счету 16 матчей в победном для команды плей-офф. До «Уорриорз» Кларк успел провести в НБА три сезона в составе «Юты Джаз» и «Денвер Наггетс».