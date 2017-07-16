«Голден Стэйт» отказался менять Клэя Томпсона на Пола Джорджа

Руководство «Голден Стэйт Уорриорз» отказалось менять атакующего защитника Клэя Томпсона на форварда «Индианы Пэйсерс» Пола Джорджа. Факт переговоров о таком обмене подтвердил сам Джордж.

«Я знал об этом. Я бы хотел такого обмена просто для того, чтобы оказаться в команде, способной бороться за чемпионский титул.

Думаю, лига запретила бы этот обмен, как переход Криса Пола", — цитирует Джорджа SLAM Online.

В итоге «Пэйсерс» обменяли Джорджа в «Оклахома-Сити Тандер», получив взамен Виктора Оладипо и Домантаса Сабониса.