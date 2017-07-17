«Хьюстон» подписал годичный контракт с Мба-а-Муте

«Хьюстон Рокетс» заключил контракт с форвардом Люком Мба-а-Муте, сообщается на странице ESPN в «Твиттере». Соглашение рассчитано на один год.

Мба а Муте вышел на рынок свободных агентов, отказавшись от опции продления контракта с «Лос-Анджелес Клипперс» на сезон-2017/18, за который мог получить $ 2,3 млн. В минувшем сезоне в составе «Клипперс» 30-летний баскетболист провёл 78 матчей в регулярном чемпионате, набирая в среднем за игру 6,0 очка и делая 2,1 подбора.

Ранее «Хьюстон» согласовал с мощным форвардом Тариком Блэком годичный контракт с зарплатой $ 3,3 млн.