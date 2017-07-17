ПБК ЦСКА подтвердил переход Родригеса

Московский ЦСКА на официальном сайте подтвердил заключение контракта с испанским разыгрывающим Серхио Родригесом.

Испанец подписал соглашение по схеме «2+1», которое вступит в силу после медобследования в одной из столичных клиник.

Минувший сезон 31-летний Родригес провёл в НБА в составе «Филадельфии». Он принял участие в 68 встречах регулярного чемпионата, набирая в по 7,8 очка, раздавая по 5,1 передачи и совершая по 2,3 подбора.



Ранее сообщалось, что испанец близок к подписанию трёхлетнего соглашения с «Сиксерс».