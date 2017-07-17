Брэдли: сложнее всего обороняться против Ирвинга

Защитник «Детройта» Эйвери Брэдли рассказал, против кого из игроков НБА сложнее всего обороняться один на один. Его слова приводит The Score.

«Против кого сложнее защищаться? Против Кайри Ирвинга. Рядом с ним никто и близко не стоял», – ответил Брэдли на один из вопросов во время общения с болельщиками «Пистонс» в «Твиттере».

В финале Восточной конференции встречались «Кливленд» и «Бостон», «Кавальерс» одержали победу 4-1. Ирвинг набирал в серии в среднем по 25,8 очка, реализуя 62,2 процента бросков, в том числе 50 процентов из-за дуги.