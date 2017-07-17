Родригес: еду в ЦСКА, чтобы отдать всего себя в каждом из турниров

Испанский разыгрывающий Серхио Родригес, подписавший контракт с московским ЦСКА, поделился ожиданиями от выступлений за «армейцев» и жизни в Москве. Слова новичка приводит официальный сайт красно-синих.

«Счастлив и восхищён новым этапом в жизни. Играть за столь большую команду, как ЦСКА, – большой вызов. Этот вызов настолько важен, что я принимаю его с огромным воодушевлением. Приезжаю, чтобы отдать всего себя и сражаться за титулы в каждом из турниров. Жизнь в Москве будет прекрасным личным опытом для меня и моей семьи, шансом познакомиться с российской культурой», – сказал Родригес.

Контракт с 31-летним испанцем подписан по схеме «2+1».