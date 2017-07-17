Перкинс: надеюсь получить приглашение от одной из команд НБА

Центровой Кендрик Перкинс выразил надежду, что один из клубов НБА даст ему шанс возобновить выступление в ассоциации. Его слова приводит Boston Globe.



«С организмом всё хорошо. Я жду, когда у меня появится возможность. Надеюсь, в ближайшее время получу приглашение в тренировочный лагерь. Хочу всего добиться сам, не надо ничего мне давать просто так. Я усердно работал, занимался по 2-3 раза в день», – отметил Перкинс.

32-летний Перкинс не выступал в НБА в сезоне-2016/17. Его последним клубом был «Нью-Орлеан». В 2008 году центровой стал чемпионом НБА в составе «Бостона».