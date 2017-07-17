Лонзо Болл сыграл в кроссовках Air Jordan

Новичок «Лейкерс» Лонзо Болл играл в кроссовках Air Jordan 31 в матче полуфинала Летней лиги НБА с «Далласом». Об этом сообщает The Score.



До этого Болл провёл пять матчей: в первых двух он выходил на паркет в обуви собственного бренда Big Baller Brand, в последующих – в кроссовках Nike, аdidas и Under Armour.



16 июля Лавар Болл, отец Лонзо, сказал, что его сын волен играть в любой обуви, а также отметил, что они открыты для предложений от крупных брендов, подписание контракта зависит от предложенной им суммы.