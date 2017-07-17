Шакил О'Нил: если Лавар Болл обыграет меня, буду носить этот парик всю жизнь

Бывший игрок НБА, ныне сотрудник американского телеканала TNT Шакил О'Нил пообещал носить парик всю жизнь, если его обыграет Лавар Болл, отец новичка «Лос-Анджелес Лейкерс» Лонзо Болла. Видео появилось в «Инстаграме» О'Нила.

«Если Лавар обыграет меня, то я приклею этот парик к голове навечно. Есть только один BIG BALLER BRAND, и это THE SHAQ BRAND. Проснись, бро. Я за карьеру в среднем забивал больше штрафных за игру, чем ты набирал очков, мистер 2,2 очка», – написал О’Нил.

Заочный конфликт между О’Нилом и Боллом-старшим произошёл в мае. Экс-центровой «Лейкерс» раскритиковал именные кроссовки Лонзо от Big Baller Brand (цена за пару начиналась от $ 495), затем его сын Шариф сказал, что он лучше младшего брата Лонзо Ламело. Болл-старший ответил на это, что он и Ламело «уничтожили бы» Шакила и Шарифа.