Ройс О'Нил подпишет трёхлетний контракт с «Ютой»

Американский форвард Ройс О'Нил отказался от опции продления контракта с литовским «Жальгирисом» и намерен подписать трёхлетнее соглашение с клубом НБА «Юта Джаз». Об этом в своём «твиттере» сообщил израильский инсайдер Дэвид Пик. По информации другого инсайдера, Кемы де Лукаса, лишь первый год в контракте с «Ютой» будет для О'Нила гарантированным.



О'Нил не был выбран ни одним из клубов НБА на драфте-2015, после чего отправился в Европу. В 2015-м подписал контракт с«Людвигсбургом», который покинул по завершении сезона. Сезон-2016/17 О'Нил начал в итальянской «Гран Канарии», а завершил в «Жальгирисе».