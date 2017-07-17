Кроуфорд: могу отыграть на нынешнем уровне ещё четыре-пять сезонов

Атакующий защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Джамал Кроуфорд заявил, что чувствует себя гораздо моложе своих 37 лет и готов провести в НБА ещё не один сезон. На счету Кроуфорда уже 17 сезонов и 1251 матч в НБА со средними показателями в 15,5 очка, 3,5 передачи и 2,3 подбора за игру.

«Я чувствую, будто мне 27 лет. На самом деле чувствую себя прекрасно. Я никогда не терял формы и чувствую, что без вопросов могу отыграть на нынешнем уровне ещё четыре-пять лет. Чувствую себя помолодевшим», — приводит слова Кроуфорда The Minneapolis Star-Tribune.