Айверсон не вышел на площадку в матчах BIG3 в Филадельфии

Член Зала славы НБА Аллен Айверсон не появился в матче лиги по баскетболу 3х3 BIG3 в Филадельфии. Айверсон совмещает роли тренера и игрока в команде 3’s Company.

Появления Айверсона особенно ждали на этапе BIG3 в Филадельфии, так как в составе «Филадельфии Сиксерс» он провёл свои лучшие годы и выводил клуб в финал НБА.

После того как звёздный защитник так и не появился на площадке, фанаты стали выражать своё недовольство в социальных сетях. Им ответил основатель лиги Ice Cube.

«Я уважаю все мнения и комментарии. Мы отработаем лучше, когда вернёмся в Филадельфию в следующий раз. У нас перед вами должок», — написал Ice Cube в «Твиттере».