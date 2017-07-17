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«Химки» объявили об уходе Роулэнда

17 июля 2017, понедельник. 21:03. Баскетбол

Подмосковные «Химки» объявили о расставании с разыгрывающим Эрлом Роулэндом. У американского защитника истёк контракт, сообщает официальный сайт клуба.

В прошедшем сезоне Единой лиги ВТБ 34-летний разыгрывающий набирал в среднем по 11,8 очка, 3,8 передачи и 3,1 подбора. В матчах Еврокубка средняя статистика Роулэнда составила 10,9 очка, 3,9 передачи и 2,8 подбора за матч.

До «Химок» Роулэнд играл за иерусалимский «Хапоэль», турецкий «Банвит», рижский ВЭФ и испанскую «Малагу». Сообщается, что карьеру он продолжит в турецком «Эскешехире».

Источник: Официальный сайт БК "Химки" Сообщить об ошибке
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БК Химки Эрл Роулэнд
Новости. Баскетбол
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