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Владелец «Хьюстона» хочет продать клуб

17 июля 2017, понедельник. 22:32. Баскетбол

Владелец «Хьюстон Рокетс» Лесли Александер намерен выставить клуб на продажу. Об этом сообщил обозреватель Houston Chronicle Джонатан Фейген со ссылкой на президента клуба Тэда Брауна.

Нынешним летом «Рокетс» продлили контракт со своей главной звездой Джеймсом Харденом до лета 2023 года, а также выменяли из «Лос-Анджелес Клипперс» разыгрывающего Криса Пола. Ожидается, что в ближайшее время «Рокетс» также пополнит Кармело Энтони.

Александер приобрёл «Рокетс» в 1993 году за $ 85 млн. Сейчас клуб оценивается в $ 1,65 млрд.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Хьюстон Рокетс
Новости. Баскетбол
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