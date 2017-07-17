Джеймс обеспокоен работой «Кливленда» в межсезонье

Форвард «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс обеспокоен работой своего клуба в межсезонье. Форвард ожидал от руководства агрессивной работы по приобретению игроков, которая позволила бы сократить отставание от «Голден Стэйт Уорриорз».

Однако летом владельцы команды не смогли продлить контракт с генеральным менеджером Дэвидом Гриффином. В итоге Джеймс усомнился в способности «Кавальерс» собрать состав, способный побороться с «Уорриорз», сообщает USA Today.

Следующим летом Джеймс может стать свободным агентом. По слухам, игрок может перебраться в «Лос-Анджелес Лейкерс».