«Лейкерс» обыграли «Портленд» в финале Летней лиги НБА, Кузма набрал 30 очков

В Лас-Вегасе состоялся финал Летней лиги НБА между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Портленд Трэйл Блэйзерс». Баскетболисты «Портленда» хорошо начали матч, выиграв первую 12-минутку с разницей в три очка, но затем проиграли три четверти кряду. Финальная сирена зафиксировала победу калифорнийской команды со счётом 110:98.



Самым результативным игроком встречи стал форвард «Лейкерс» Кайл Кузма, оформивший дабл-дабл из 30 очков и 10 подборов.



Финал Летней лиги

«Лейкерс» – «Портленд» – 110:98 (27:30, 31:29, 26:20, 26:19)

«Лейкерс»: Кузма (30 + 10 подборов), То

мас (23), Блу (20), Карусо (15), Зубац (12), Уиэр (10).



«Портленд»: Свэниган (25 + 12 подборов), Лэйман (21), Стоукс (16), Гутьеррес (14), Хантер (11).

18 июля 2017, вторник. Лас-Вегас (США).