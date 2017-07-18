УНИКС подписал контракт с Мартиньшем Мейерсом

УНИКС на своём официальном сайте объявил о подписании контракта с центровым Мартиньшем Мейерсом. Сообщается, что соглашение рассчитано на один год.



В минувшем сезоне 26-летний латышский баскетболист выступал в рижском ВЭФ.



В сезоне-2016/17 Мейерс принял участие в 27 поединках Единой лиги ВТБ. Центровой проводил на площадке в среднем по 22,4 минуты, набирал по 13,7 очка, собирал по 5,6 подбора и отдавал по 0,7 передачи за матч.



В чемпионате Латвии статистика игрока выглядит следующим образом: 12 очков в среднем за игру, 6,5 подборов, 1 результативная передача.

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