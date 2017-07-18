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Джулиус Ирвинг: поражения Джеймса в финалах ничего не значат

18 июля 2017, вторник. 11:31. Баскетбол

Легендарный игрок НБА Джулиус Ирвинг поделился мнением о статистике побед лидера «Кливленд Кавальерс» Леброна Джеймса в финалах плей-офф.

«Баскетбол – это командный вид спорта, отдельные игроки не выигрывают титулы. Команды выигрывают титулы. Ты хорош настолько, насколько твоя команда делает тебя хорошим игроком. Ты можешь достичь только того, чего достигнет твоя команда.

Так что 3-5 ничего не значит. Восемь финалов впечатляют меня больше, чем результат в этих финалах. Если бы он проиграл все финалы, это всё равно было бы потрясающее достижение. Это как принять участие в восьми Супербоулах», – цитирует Ирвинга The Score.

Клуб имени Бэйлора. Кто из звёзд проигрывал в финале чаще других
Мэджик Джонсон, Леброн Джеймс, Джерри Уэст – лучшие игроки НБА, не сумевшие избежать многочисленных неудач в главной серии постсезона.
Источник: The Score Сообщить об ошибке
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Теги
Кливленд Кавальерс Леброн Джеймс
Новости. Баскетбол
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