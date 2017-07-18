Стив Миллс: «Нью-Йорк» не будет выкупать контракт Кармело Энтони

Президент «Нью-Йорк Никс» Стив Миллс заявил, что форвард Кармело Энтони может как начать следующий сезон в другой команде, так и остаться в нью-йоркском клубе.



«Мы связывались с представителями Энтони. Мы связывались с другими командами. Если появится возможность, которая будет устраивать и Кармело, и нас, то мы совершим такой обмен. Но мы также думаем, что он может начать следующий сезон в «Нью-Йорке».



Рассматриваем ли мы выкуп его контракта? Нет», – приводит слова Миллса ESPN.

Напомним, ранее сообщалось, что Энтони хотел бы продолжить карьеру в «Хьюстон Рокетс» или «Кливленд Кавальерс».