Баззер-битер Кузмы и данк Кливленда – в топ-5 дня в Летней лиге НБА

НБА представила ролик, посвящённый лучшим моментам финального матча Летней лиги в Лас-Вегасе между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Портленд Трэйл Блэйзерс». В их число вошли проход и баззер-битер форварда «Лейкерс» Кайла Кузмы, роскошные передачи игроков «Портленда» Хорхе Гутьерреса и Калеба Суонигана, а также эффектный данк защитника «Трэйл Блэйзерс» Антониуса Кливленда.



Встреча завершилась победой калифорнийского клуба со счётом 110:98. Кузма был признан лучшим игроком матча.



Видео доступно на официальном канале НБА в YouTube.