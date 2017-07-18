Кармело Энтони не планирует переходить в «Портленд»

По информации инсайдера ESPN Эдриана Войнаровски, форвард «Нью-Йорк Никс» Кармело Энтони не заинтересован в переходе в «Портленд Трэйл Блэйзерс».



Напомним, ранее стало известно, что клуб из штата Орегон готов участвовать в обмене с «Нью-Йорком» и «Хьюстон Рокетс», только если сможет заполучить Энтони.



В минувшем регулярном чемпионате Кармело принял участие в 74 матчах. 33-летний форвард проводил на площадке по 34,3 минуты, собирая коллекцию из 22,4 очка, 5,9 подбора, 2,9 передачи, 0,8 перехвата и 0,4 блок-шота в среднем за игру.

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