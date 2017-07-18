Словенский форвард Саша Загорац покинул «Парму»

Словенский баскетболист Саша Загорац покидает пермскую команду «Парма». Тяжёлый форвард продолжит свою карьеру в венгерском клубе «Шопрон».



«Баскетбольный клуб «Парма» благодарит Сашу Загораца за проделанную работу и желает успехов в дальнейшей карьере», — сообщается на официальном сайте пермской команды.



В сезоне-2016/17 Загорац отыграл за «Парму» в 12 матчах, в которых в среднем набирал 10,1 очка, а также совершал 5,5 подбора. В «Парму» словенский баскетболист перешёл из болгарского клуба «Академик».