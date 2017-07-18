Ноэль разочарован предложением «Далласа»

Центровой Нерленс Ноэль недоволен предложением, которое он получил от «Даллас Маверикс», об этом заявил агент игрока Хеппи Уолтерс.

«Мы очень разочарованы тем, с чем нам пришлось столкнуться. Нерленс любит „Даллас“ и провёл июнь, тренируясь с командой, но мы по-прежнему ждём серьёзного предложения», — приводит слова агента The Score.

На данный момент Ноэль является ограниченно свободным агентом. Одним из вариантов для него рассматривается принятие квалификационного предложения в размере $ 10,9 млн, после чего уже следующим летом он сможет выйти на рынок свободных агентов.

Минувший сезон Ноэль начинал в составе «Филадельфии». За «Даллас» же он успел провести 22 поединка, набирая в них 8,5 очка и собирая 6,8 подбора.