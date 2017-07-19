Мутомбо: работаю над приобретением «Хьюстона»

Бывший игрок НБА Дикембе Мутомбо сказал, что заинтересован в покупке «Хьюстон Рокетс».



«Я работаю над этим. Я уже разговаривал со многими людьми. Посмотрим, что получится. Я просто разговариваю с людьми, которые могут выписать чек и сделать меня частью этого.



Многие люди, считают это отличной возможностью. Теперь дело только в деньгах. Будет много обсуждений и много денег», – приводит слова Мутомбо The Score.



Напомним, что Дикембе выступал за «Рокетс» с 2004 по 2009 год. Техасская команда стала последней в карьере центрового.

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