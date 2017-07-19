Джинобили подтвердил, что проведёт следующий сезон в «Сан-Антонио»

Атакующий защитник Ману Джинобили на своей официальной странице в социальной сети «Твиттер» сообщил, что проведёт сезон-2017/18 в составе «Сан-Антонио Спёрс».



Для 39-летнего ветерана следующий чемпионат станет 16-м в составе команды из Техаса. За годы выступлений в «Сан-Антонио» он четырежды выигрывал титул чемпиона, а также три раза принимал участие в Матче звёзд.



В минувшем регулярном чемпионате Джинобили провёл 69 поединков, собирая коллекцию из 7,5 очка, 2,7 передачи и 2,3 подбора в среднем за игру.