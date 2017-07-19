Мэджик Джонсон: не жалею об обмене Д'Анджело Расселла

Президент «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэджик Джонсон признался, что не жалеет об обмене разыгрывающего Д'Анджело Расселла в «Бруклин Нетс».



«Я не сентиментален. В таких ситуациях легко принимаю решения. Я не могу позволить эмоциям взять над собой верх. Это не про меня. Мы обменяли игрока и двинулись дальше. Сразу после совершения сделки мы начали работать над следующей задачей.



В Д'Анджело были заинтересованы пять команд, поэтому мы знали, что можем получить за него то, что нам нужно. Мы решили заключить сделку с «Бруклином». Им достался отличный игрок, а мы получили то, чего хотели», – цитирует Джонсона ESPN.

Расселл: слова Мэджика Джонсона не имеют значения