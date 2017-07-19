Понкрашов: было бы интересно поехать на Олимпиаду в составе сборной 3х3

Защитник УНИКСа Антон Понкрашов в эксклюзивном интервью «Чемпионату» рассказал о своём отношении к баскетболу 3х3, который в июне был включён в официальную программу Олимпийских игр — 2020.



«Я знаю, что наши девчонки стали чемпионками мира. И меня звали в этом году. Но я не смог поехать, потому как у меня просто не было контракта. Я об этом сразу сказал тренеру. Для меня было бы интересно поехать на Олимпиаду в составе сборной 3х3», – сказал Понкрашов.



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