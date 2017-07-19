Пелинка: приход Колдуэлл-Поупа для «Лейкерс» — как манна небесная

Генеральный менеджер «Лос-Анджелес Лейкерс» Роб Пелинка сравнил подписание контракта с атакующим защитником Кентавиусом Колдуэлл-Поупом с манной небесной.

«Были времена, когда народ Израиля шёл по пустыне, и с неба внезапно начал падать хлеб. Такие же ощущения сейчас у нас вызывает приход Колдуэлл-Поупа», — приводит слова Пелинки Los Angeles Times.

«Лейкерс» подписали с Колдуэлл-Поупом однолетний контракт на $ 18 млн. Летом защитник стал неограниченно свободным агентом, когда «Детройт Пистонс» отказались от прав на него.