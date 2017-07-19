Эмбиид: мой рейтинг в NBA 2K18 — 86? Полная чушь! Должно быть 95

Центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид остался недоволен своим рейтингом в видеоигре NBA 2K18. Игра выйдет 19 сентября.

«86?! Это полная чушь! Я считаю себя лучшим оборонительным игроком в лиге, умею играть в пост-апе, забиваю трёхочковые, умею разыгрывать мяч. Мой рейтинг должен быть где-то 95», — приводит слова Эмбиида SLAM Online.

Позже Эмбиид высказал в «Твиттере» предположение о причинах своего рейтинга.

«Должно быть, мой уровень выносливости не позволил мне получить рейтинг как минимум 95. Должен поработать над этим», — написал баскетболист.