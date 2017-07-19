Айверсон: «Голден Стэйт»? Никогда не думал о выступлении в суперкоманде

Член Зала славы НБА Аллен Айверсон заверил, что не интересовался игрой за команды звёзд вроде «Голден Стэйт Уорриорз».

«Я никогда не был игроком такого типа. Если четыре парня на площадке рядом со мной выкладывались полностью в каждом матче, я был доволен. Никогда не думал о выступлении в суперкоманде или чём-то таком.

Не думаю, что было время, когда вы по сути знали победителя Западной конференции. А теперь его название написано волшебным фломастером: «Уорриорз». Вопрос только в том, кто выиграет Восточную. В моё время такого не было", — цитирует Айверсона Sports Illustrated.