Редик: «Хьюстон» предлагал мне больше денег, чем «Филадельфия»

Атакующий защитник «Филадельфии Сиксерс» Джей Джей Редик сообщил, что выбрал клуб не из-за большой суммы контракта. Этим летом Редик заключил с «Сиксерс» однолетний контракт на $ 23 млн.

«Дело было не в деньгах. „Хьюстон“ предлагал мне больше денег, чем „Филли“. Если считать в целом. Я знал, что в „Хьюстоне“ буду выходить со скамейки. Мы с Эриком Гордоном во многом похожи… И совсем не факт, что я бы получил то время на площадке, какого хочу в данный момент своей карьеры», — приводит слова Редика Dime.