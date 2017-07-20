Гриффин: остался «Клипперс» не сомневаясь, хочу закончить здесь карьеру

Мощный форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Блэйк Гриффин заверил, что не сомневался в продлении контракта, несмотря на уход из клуба Криса Пола.

«Я даже и не сомневался. Это место, в котором я хочу начать и закончить свою карьеру. Это новая глава, новый сезон и для „Клипперс“, и для меня. Никогда не был так воодушевлён новой возможностью.

Ожидаю, что моя роль немного изменится. В то же время, у нас будет много помощи. Габариты и скорость нашей команды радуют. Быстрый переход в атаку, постоянное движение мяча и выход на свободное пространство — вот, к чему мы стремимся", — приводит слова Гриффина The Score.