Дж. Батлер: встретившись с руководством, был уверен, что останусь в «Чикаго»

Форвард Джимми Батлер признался, что обмен из «Чикаго Буллз» в «Миннесоту Тимбервулвз» стал для него неожиданностью.



«Я думал, что останусь в «Чикаго». Когда я покидал последнее собрание с руководством клуба, был уверен, что останусь. Сомневаюсь, что они вообще знали, чего хотят, пока им не сделали это предложение. Возможно, я не знал, что это случится именно в тот день, но, скажу честно, я понимал, что рано или поздно это произойдёт», – приводит слова Батлера The Score.



В минувшем регулярном чемпионате Джимми принял участие в 76 матчах, собирая коллекцию из 23,9 очка, 6,2 подбора, 5,5 передачи и 1,9 перехвата.

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