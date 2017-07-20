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Дж. Батлер: встретившись с руководством, был уверен, что останусь в «Чикаго»

20 июля 2017, четверг. 09:34. Баскетбол

Форвард Джимми Батлер признался, что обмен из «Чикаго Буллз» в «Миннесоту Тимбервулвз» стал для него неожиданностью.

«Я думал, что останусь в «Чикаго». Когда я покидал последнее собрание с руководством клуба, был уверен, что останусь. Сомневаюсь, что они вообще знали, чего хотят, пока им не сделали это предложение. Возможно, я не знал, что это случится именно в тот день, но, скажу честно, я понимал, что рано или поздно это произойдёт», – приводит слова Батлера The Score.

В минувшем регулярном чемпионате Джимми принял участие в 76 матчах, собирая коллекцию из 23,9 очка, 6,2 подбора, 5,5 передачи и 1,9 перехвата.

Дж. Батлер: узнал об обмене в «Миннесоту», когда играл в карты
Источник: The Score Сообщить об ошибке
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Теги
Миннесота Тимбервулвз Чикаго Буллз Джимми Батлер
Новости. Баскетбол
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