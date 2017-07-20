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Ведищев: никто из игроков не приходил в «Локомотив» со звёздным статусом

20 июля 2017, четверг. 14:05. Баскетбол

Президент краснодарского «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев рассказал о проблемах клуба в межсезонье. Его слова приводит «Газета.ру».

«Насколько я понимаю, к нам никто не приходил со звёздным статусом. Зато многие уходили с ним. В настоящее время рынок игроков достаточно сложный, это объясняется множеством факторов – и увеличением потолка зарплат клубов НБА, и возросшей активностью, и финансовыми возможностями китайского чемпионата. Поэтому даже командам Евролиги комплектоваться непросто, не говоря уже об участниках Еврокубка. Естественно, мы хотели бы заполучить одного или даже нескольких баскетболистов с именем, но они в большинстве своём готовы в первую очередь рассматривать предложения от клубов Евролиги. Это ещё одна проблема, с которой мы сталкиваемся в межсезонье.

Я считаю, что все иностранные баскетболисты, с которыми мы подписали контракты – Тревор Лэйси, Крис Бэбб, Фрэнк Элегар, – это опытные и квалифицированные исполнители. Нам не впервые приходится зажигать новые звёзды, и поэтому нам нужны более голодные до побед ребята, которые будут стремиться проявлять свои лучшие качества в «Локомотиве», делать себе имя и приносить победы нашему клубу», – цитирует Ведищева «Газета.ру».

Источник: Газета.Ru Сообщить об ошибке
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ПБК Локомотив-Кубань Андрей Ведищев
Новости. Баскетбол
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