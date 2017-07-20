Теодосич: думаю, что я смогу найти себя в «Клипперс»

Сербский разыгрывающий Милош Теодосич пока не знает, какую конкретно роль в команде отведёт ему главный тренер «Лос-Анджелес Клипперс» Док Риверс.



«Мы не говорили много. Мы обсудили некоторые детали, но ничего важного. Я думаю, что выбрал правильную команду, глядя на то, как играют «Клипперс». Я могу себя в ней найти, потому что там у меня будет игровое время. Это является самой важной вещью для меня», — цитирует Теодосича сербское интернет-издание Zurnal.



Теодосич перешёл в «Клипперс» этим летом из московского ЦСКА.