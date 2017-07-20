«Хьюстон» подпишет трёхлетний контракт с Троем Уильямсом

«Хьюстон Рокетс» договорились о трёхлетнем контракте с форвардом Троем Уильямсом. Только первый год сделки является гарантированным, сообщает инсайдер Адриан Войнаровски.

В прошлом сезоне 22-летний Уильямс отыграл 30 матчей в регулярном первенстве НБА — 24 за «Мемфис Гриззлиз» и шесть за «Хьюстон». Также он провёл пять игр за «Рокетс» в плей-офф. В регулярном чемпионате его средние показатели составили 9,6 очка, 4,0 подбора и 1,0 передачи за игру. Сезон-2016/17 был для форварда дебютным в НБА. На драфте Уильямс выбран не был.