«Лейкерс» проведут встречу с Роузом

Руководство «Лос-Анджелес Лейкерс» намерено провести встречу с разыгрывающим защитником Дерриком Роузом, сообщает The Score. Этим летом игрок стал свободным агентом, покинув «Нью--Йорк Никс». После этого он дважды провёл встречу с представителями «Милуоки Бакс», однако, судя по всему, Роуз продолжает изучать возможные варианты продолжения карьеры.

Сегодня сообщалось, что в услугах баскетболиста заинтересованы в «Кливленд Кавальерс», однако в «Лейкерс» Роузу могут предложить большую зарплату и количество игрового времени, что может стать определяющим фактором при принятии решения игроком.

В минувшем регулярном чемпионате Роуз провёл 64 поединка, набирая в них 18 очков, совершая 3,8 подбора и раздавая 4,4 передачи в среднем.