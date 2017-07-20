Хаслем подписал контракт с «Майами»

37-летний форвард Юдонис Хаслем подписал новое соглашение с «Майами Хит». Срок действия контракта, а также его финансовая составляющая не разглашаются.

«Это отличный день для нас, подписать контракт с Хаслемом на 15-й сезон с нашей командой. Он — настоящий патриарх команды. Мы рады сообщить, что он будет вновь возвращать „Майами“ на вершину», — приводит слова президента клуба Пэта Райли официальный сайт «Майами Хит».

Хаслем провёл в составе команды из Флориды всю карьеру, завоевав с ней три чемпионских титула. В минувшем чемпионате он принял участие всего в 16 матчах, набирая в них 1,9 очка и совершая 2,4 подбора в среднем. Всего же в регулярных чемпионатах в его активе 830 поединков, в которых он набирал 7,8 очка и собирал 6,9 подбора.