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«Миннесота» планирует подписать 5-летний контракт с Уиггинсом на $ 148 млн

21 июля 2017, пятница. 00:26. Баскетбол

Руководство «Миннесоты Тимбервулвз» уже сейчас работает над продлением сотрудничества с форвардом команды Эндрю Уиггинсом.

Следующий сезон для игрока станет последним по контракту новичка. Но менеджмент клуба уже сейчас изучает различные варианты. Команда из Миннеаполиса готова предложить Уиггинсу пятилетний контракт на сумму $ 148 млн, сообщает ESPN. Данную информацию подтвердил и главный тренер «Тимбервулвз» Том Тибодо.

«В данный момент мы работаем над этим», — сообщил Тибодо.

Минувший сезон стал лучшим в карьере для Уиггинса. В регулярном чемпионате он принял участие в 82 матчах, набирая в них 23,6 очка, совершая 4 подбора и раздавая 2,3 передачи в среднем. Всего же в НБА на счету первого номера драфта-2014 245 поединков, в которых он в среднем набирал 20,4 очка и совершал 4,1 подбора.

Источник: ESPN US Сообщить об ошибке
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Миннесота Тимбервулвз Эндрю Уиггинс
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