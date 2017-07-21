Итудис: главное для Коробкова – оставаться здоровым и готовым сражаться

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал продление контракта с центровым Павлом Коробковым.



«У Паши был тяжёлый год, вместивший операции и долгое восстановление. Потому, определённо, главное для него – вернуться в строй, оставаться здоровым и готовым сражаться. Последние две недели он провел в Афинах, где занимался с Костасом Хацихристосом, и добился прогресса. Что касается его игровых характеристик, все знают, почему мы пригласили Коробкова в ЦСКА. Мы рассчитываем, что Паша поможет команде», – цитирует Итудиса официальный сайт клуба.

ЦСКА продлил на год контракт с Коробковым с особыми требованиями к физподготовке