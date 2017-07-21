Коробков: понимаю, что этот контракт с ЦСКА – это аванс

Центровой ЦСКА Павел Коробков готов оправдать доверие клуба, предложившего ему продление контракта.



«Я провёл в ЦСКА три года, и с клубом у меня много связано: приятные воспоминания, серьёзные титулы и яркие победы. К сожалению, последний год пропустил из-за травмы, несмотря на все приложенные мной усилия, чтобы раньше вернуться в строй. Готов и дальше много работать, чтобы оправдать ожидания руководства, тренерского штаба и болельщиков. Хочу сказать «спасибо» за оказанное доверие. Понимаю, что этот контракт – аванс, и я сделаю всё возможное, чтобы помочь команде на пути к новым победам», – цитирует Коробкова официальный сайт клуба.

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